Calciomercato Lazio – Dalla Spagna: Espanyol su Jony

CALCIOMERCATO LAZIO – Potrebbe essere un regalo di Natale un po’ posticipato. Jony potrebbe finire sotto l’albero dell’Espanyol. Il giocatore della Lazio è stato richiesto alla società di Barcellona dal nuovo tecnico Abelardo Fernandez. L’obiettivo è rinforzare la squadra in vista della fine della stagione nel tentativo di salvare il club, al momento ultimo in classifica. Solo 10 punti in 18 giornate finora, con due allenatori diversi prima di quello attuale. La zona verde, comunque, dista solo cinque lunghezze e ancora tutto è possibile. Ma serve Jony, che ha già lavorato col tecnico ai tempi dello Sporting Gijon, del Malaga e dell’Alaves, anno in cui ha collezionato 4 gol e 11 assist.

Secondo Goal spagnolo, addirittura ci sarebbe stato già un contatto tra i due per convincerlo a trasferirsi a Barcellona. L’obiettivo dell’Espanyol è sfruttare il poco spazio ricevuto da Jony per convincerlo ad andare a giocare almeno fino a giugno in prestito. Altrimenti servirebbero almeno 7,5 milioni. Ma mentre in Spagna sono sicuri che la trattativa sia pronta a decollare, la realtà dice che la Lazio ha solo Senad Lulic oltre a Jony a sinistra, visto che Jordan Lukaku non dà garanzie. Inoltre, Igli Tare punta molto su Jony, che, quindi, dovrebbe rimanere in biancoceleste.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android