Calciomercato Juventus – Possibile rinnovo per Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Negli ultimi tempi, il calciomercato della Juventus si è di nuovo concentrato intorno a Cristiano Ronaldo. Nonostante le dichiarazioni, il futuro del portoghese sembrava essere incerto. Sembrava poterci essere la possibilità di una cessione in estate, ma adesso arrivano novità molto importanti che vanno in direzione diametralmente opposta. Secondo il CorSport, infatti, Fabio Paratici starebbe addirittura pensando di proporre a CR7 un rinnovo di contratto, anche se quello attuale è in scadenza nel 2021. Il prolungamento sarebbe probabile soprattutto in caso di trionfo europeo. Insomma, la situazione sembra essersi ribaltata completamente. Ma nel caso in cui si dovesse arrivare alla cessione, la Juve ha intenzione di incassare almeno 75 milioni per il penta-vincitore del trofeo più importante d’Europa e forse del Mondo. Intanto al Milan è arrivato Zlatan Ibrahimovic, per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android