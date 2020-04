Calciomercato Juventus – De Sciglio e Danilo deludenti: idea Carvajal

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un nuovo rinforzo per la difesa della Juventus? Dalla Spagna è emersa un’indiscrezione da ‘Don Diario’: Dani Carvajal nel mirino dei bianconeri. Le garanzie sulla fascia destra per i bianconeri sono scadenti, nello specifico parliamo di Danilo e l’ex Milan Mattia De Sciglio.

Un nuovo colpo dal Real Madrid? La Juventus ci prova, anche se al momento le priorità sono altre. In primis capire quali sono le intenzioni future di Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche tornare in blancos. Ma sempre in tema calciomercato, il Milan pensa pure al futuro: ecco gli ultimi nomi emersi >>>