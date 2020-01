Calciomercato Juventus – Contatti con Emerson Palmieri: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ sono sempre più frequenti i contatti tra la Juventus e Emerson Palmieri. I bianconeri sono alla ricerca di un altro esterno sinistro che possa giocare al posto di Alex Sandro. Al momento, infatti, c’è il solo De Sciglio in grado di farlo rifiatare. Attenzione però anche alla situazione dell’ex Milan che piace al Psg di Leonardo.

L’italo-brasiliano non gode della stima di Frank Lampard e per questo potrebbe fare le valigie. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. L’operazione sarebbe programmata per giugno, ma non è da escludere l’anticipo già nel corso di questo mercato. Intanto Jean-Clair Todibo può essere il rinforzo giusto per la difesa del Milan? Per votare il nostro sondaggio, continua a leggere >>>

