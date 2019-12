Calciomercato Inter – Vidal contattato direttamente da Conte

CALCIOMERCATO INTER – Non c’è tempo da perdere per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter vuole evitare di vivere trattative lunghe come in estate e richiede con fermezza rinforzi dal calciomercato invernale alla società. Vuole nuovi acquisti e li vuole immediatamente. Il mercato non è ancora aperto ufficialmente, ma Conte vuole preparare tutto per definire appena possibile. Sembra che comunque Giuseppe Marotta abbia lavorato assiduamente per accontentare il proprio tecnico e ovviamente al momento la trattativa chiave è ben definita.

Si tratta di quella per Arturo Vidal, centrocampista che Conte conosce bene, avendolo avuto alla Juventus, e che potrebbe lasciare il Barcellona. Il tecnico nerazzurro sembra che, nei giorni scorsi, abbia chiamato direttamente Vidal per convincerlo, secondo la Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha già dato il proprio ok, ma bisogna trovare l’intesa col club catalano. Anche Fabio Paratici aveva provato a inserirsi per riportarlo in bianconero, ma la decisione di Vidal sembra chiara: tornare da Conte. Molto merito va alla proprietà, disposta a confermare lo stipendio attuale al cileno, ma aggiungendo un anno di contratto. Ora resta solo da trovare l’intesa col Barcellona, che chiede solo 14 milioni. Anche perchè tra le parti non scorre buon sangue.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android