Calciomercato Inter – Fatta per Eriksen: accordo raggiunto con il Tottenham

CALCIOMERCATO INTER – Ormai è veramente questione di ore e Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo i diversi incontri degli scorsi giorni ed il blitz dell’intermediario che nella serata di ieri ha incontrato l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, Inter e il Tottenham hanno raggiunto un accordo.

Stando a quanto riporta “Gianlucadimarzio.com“, dopo aver da diverso tempo raggiunto l’accordo con il giocatore, si parla di 8 milioni di euro più bonus a stagione a partire da luglio, l’Inter ha trovato l’accordo sull’importo da corrispondere agli ‘Spurs‘ per rilevare il cartellino di Eriksen già ora. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli sulla cifra finale che dovrebbe arrivare a 20 milioni di euro: resta da capire se e con quanti bonus.

Il calciatore danese è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana per le visite mediche, anche se la società di ‘Suning‘ proverà ad anticipare il suo arrivo già nella giornata di domenica. Intanto si fanno insistenti le voci di una sua convocazione per la partita di F.A. Cup del Tottenham di domani, una partita che è a tutti gli effetti un addio.

