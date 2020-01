Calciomercato Inter – Dalla Spagna: ritorno di fiamma per Modric

CALCIOMERCATO INTER – Quando sembravano esserci mille strade diverse, l’Inter a sorpresa imbocca una già presa e che nessuno pensava potesse prendere. Si tratta della strada che porta a Luka Modric. Esatto. Secondo quanto riferisce Sport, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto di provarci per Modric, centrocampista croato che già alcuni mesi fa era stato insistentemente accostato all’Inter. Il croato è tornato nel mirino nerazzurro. Il club meneghino sembra intenzionato a sfruttare il fatto che l’ex Pallone d’Oro sia in scadenza di contratto con il Real Madrid. Infatti, l’operazione non sarebbe per gennaio, ma per l’estate a costo zero. Ovviamente, però, un tentativo per gennaio sarà fatto. Anche perchè potrebbero bastare anche in questo caso 20 milioni per lasciarlo andare. Anche se l’ultima volta Florentino Perez disse che l’Inter aveva provato a prenderlo gratis…

