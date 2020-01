Calciomercato Genoa – Contatti per Bertolacci, Ferrero chiede 14 milioni

CALCIOMERCATO GENOA – Ore bollenti sull’asse Genoa – Sampdoria. Il “Grifone”, stando a quanto riporta “GianlucaDiMarzio.com”, avrebbe chiesto informazioni su Andrea Bertolacci. L’ex rossonero, che ha il contratto in scadenza a giugno, è arrivato nel club doriano da svincolato. Il club di Ferrero ha già avviato i contatti per rinnovarlo, ma la chiamata dei rossoblu è forte, anche perché Bertolacci con il club di Preziosi ha già vissuto due periodi: il primo dal 2012 al 2015, il secondo dal 2017 al 2018.

La società di Preziosi però non sarebbe l’unica interessata all’attaccante, che ieri è stato contattato anche dal Sassuolo. La Sampdoria però, non sembra così intenzionata a lasciarlo partire a differenza di Bertolacci. Qualora dovesse trasferirsi, sarebbe la prima volta che un giocatore, a gennaio, passa dall’una all’altra squadra di Genova. Per convincere la dirigenza doriana, che chiede 14 milioni, il Genoa sarebbe disposto ad offrire Gianluca Caprari.

In casa Milan si studia un possibile ritorno in caso di partenza di Ricardo Rodriguez, continua a leggere >>>

