Calciomercato Fiorentina – Espirito Santo: “Esclusione Cutrone? Decisione presa con lui”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Che Patrick Cutrone sia sul piede di partenza ormai non è più un mistero. La Fiorentina spinge forte per un suo ritorno in Italia e la trattativa pare sia anche in fase avanzata. A confermare tutto ci ha pensato l’allenatore del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, che ha parlato dell’esclusione di Patrick Cutrone dal match di FA Cup contro il Manchester United. Ecco le sue parole: “Ho parlato con Cutrone e abbiamo deciso insieme che non avrebbe giocato. La sua cessione? Non ho intenzione di parlarne. Aspettiamo e vediamo quello che succederà”. Addio ormai a un passo. Intanto un altro ex Milan ha parlato del suo futuro, continua a leggere >>>

