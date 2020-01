Calciomercato Fiorentina – Cutrone ha detto sì: ecco l’offerta viola

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Si parla da molti giorni del ritorno in Italia di Patrick Cutrone, destinazione Fiorentina. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ la trattativa è in stato avanzato. Quello che sembra certo è che l’ex Milan ha voglia di ritornare in Serie A per sentirsi nuovamente protagonista. Molto importante è il segnale che arriva dall’Inghilterra: l’allenatore del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, non lo ha convocato per il match di FA Cup contro il Manchester United.

L’offerta della Fiorentina è di 2 milioni per il prestito oneroso con riscatto a 15-16 milioni. Dal club inglese è attesa una risposta entro la metà della prossima settimana, ma si dovrà tener conto della volontà del giocatore, chiaramente votata per un trasferimento alla Fiorentina. Intanto Ante Rebic è a un passo dall’addio al Milan, continua a leggere >>>

