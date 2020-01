Calciomercato Milan – Rebic, sempre più vicino il ritorno all’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, attaccante del Milan classe 1993, ha ampiamente deluso le aspettative. Il croato, arrivato in rossonero per dare un qualcosa in più alla squadra, non si è mai inserito nel progetto e ha collezionato la miseria di 177 minuti. Un rendimento che, inevitabilmente, pone l’attenzione sul mercato. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ il suo ritorno all’Eintracht Francoforte è ormai a un passo. Un ritorno obbligato perché il giocatore non può indossare una terza casacca in stagione dopo Milan e appunto Eintracht. L’addio sembra ormai cosa fatta. Anche per Samu Castillejo il futuro è tutto da scrivere, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android