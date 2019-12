Calciomercato Fiorentina – Cutrone, arriva l’accordo totale: la palla passa ai club

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, procede a gonfie vele il tentativo della Fiorentina per riportare in Italia Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan, ora al Wolverhampton, avrebbe già raggiunto l’accordo totale con la Viola per il suo trasferimento. Ancora tra i due club c’è distanza, ma è possibile venga colmata nei prossimi giorni. La Fiorentina spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15/16 milioni, mentre i ‘Wolves’ ne chiedono 20. A metà strada si potrebbe chiudere. Intanto Zlatan Ibrahimovic è in arrivo: si lavora ai dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android