Calciomercato – David Silva, niente Milan: futuro tra USA e Qatar

CALCIOMERCATO MILAN – David Silva non andrà al Milan la prossima stagione. L’esperto fantasista spagnolo era stato accostato con insistenza ai rossoneri il mese scorso, ma poi nessuna conferma in tal senso. Novità sono arrivate invece da Nicolò Schira, che su Twitter ha parlato del futuro dello spagnolo.

David Silva prolungherà il proprio contratto con il Manchester City per qualche mese in più, in modo da poter concludere la stagione con il club inglese. La sua speranza è che riprenda il campionato e soprattutto la Champions League, giocandosi le ultime chance di vittoria. Poi il suo futuro sarà lontano dall’Europa, Qatar o USA. Ipotesi Al Sadd o Inter Miami, club di proprietà di David Beckham. Intanto il Milan si concentra sui giovani talenti: ecco gli ultimi emersi >>>

