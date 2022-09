Calciomercato, Chelsea: maxi budget e stipendio per Campos

Aria di grande rinnovamento in casa Chelsea , dopo l'esonero di Tuchel e il conseguente ingaggio di Graham Potter , i blues vorrebbero servirsi delle competenze del Direttore Sportivo, Luis Campos .

Stando a quanto rivelato da "Le Parisien" il Chelsea vorrebbe ingaggiare Luis Campos come prossimo Direttore Sportivo. Per lui, sempre secondo quanto riportato dal noto quotidiano, pronto un ingaggio di 8 milioni e un budget di 300 spendibile nelle prossime due sessioni di calciomercato. Ricordiamo che Luis Campos è attualmente Ds sia del Psg che del Celta Vigo ma nulla gli impedirebbe di lavorare anche per una terza squadra.