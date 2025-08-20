Calciomercato, Boniface-Milan: accordo verbale raggiunto con il Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan ha trovato un accordo verbale con il Bayer Leverkusen per il trasferimento dell'attaccante Victor Boniface. L'operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.
Nonostante l'intesa tra i club, la trattativa non è ancora conclusa. Restano da definire alcuni dettagli contrattuali con l'entourage del giocatore, un passaggio cruciale per formalizzare l'affare.I contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime ore, con il Milan che punta a chiudere l'operazione in tempi brevi per mettere Boniface a disposizione dell'allenatore.
