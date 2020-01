Calciomercato Atalanta – Anche gli orobici su Politano

CALCIOMERCATO ATALANTA – Sembrava destinato alla Roma nello scambio con Leonardo Spinazzola, ma è tornato all’Inter. Lo vuole il Milan, ma non riesce ad acquistarlo. Alla fine, però, Matteo Politano è ancora all’Inter. L’attaccante nerazzurro costa parecchio, 28 milioni, ed è per questo che nessuno riesce a sbloccare l’affare. Secondo calciomercato.com, però, dopo che è saltato l’affare con la Roma si starebbe inserendo anche l’Atalanta, su esplicita richiesta di Giampiero Gasperini. Saranno quindi gli orobici ad assicurarselo? Ancora difficile sbilanciarsi, di certo il Milan continua a studiare la situazione, in attesa di piazzare alcuni esuberi, tipo Suso o Paquetà. Ancora tutto in stallo.

