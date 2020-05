Allenatore Milan – Rangnick pianifica già il calciomercato con Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Ralf Rangnick si avvicina sempre di più al Milan. Dalla Germania, infatti, arriva la notizia che Oliver Mintzlaff sarebbe stato promosso da ad del Lipsia a ‘Head of Global Soccer’ dell’intero gruppo calcistico Red Bull: questa carica di fatto supera quella attuale di Rangnick,che a questo punto è davvero vicino al club rossonero

In più, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Gazidis sarebbe già a lavoro con Rangnick per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Il Milan sa benissimo quanto l’ambiente sia diviso, ed è consapevole che queste polemiche si spegneranno solo con i risultati. INTANTO DICHIARAZIONI IMPORTANTI DA PARTE DELL’AGENTE DI TONALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

