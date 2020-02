Agresti: “Milan? Boban sta facendo un lavoro eccellente”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto telefonicamente a Radio Sportiva, ha parlato del mercato di gennaio del Milan.

"Il Milan ha fatto un buon mercato, a gennaio è più difficile vendere che comprare. Suso, Piatek e Rodriguez sono casi difficili e Boban sta facendo un lavoro eccellente. Tre attaccanti non sono molti, ma il Milan ha solo il campionato ed ha giocatori che all'occorrenza possono fare da seconda punta. In questo momento l'Inter che è su 3 fronti ha gli stessi attaccanti".

