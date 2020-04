VIDEO MILAN – Cara Italia: insieme, ce la faremo!

VIDEO MILAN – Bellissimo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali a sostegno dell’Italia in questo momento di grave emergenza sanitaria. Il messaggio è stato letto da Federico Mastroianni dell’U11 del Milan.

“Ciao Italia”. Inizia così il messaggio di Federico al nostro Paese, colpito duramente dal Coronavirus. Attraverso i suoi occhi e i suoi pensieri troviamo forza, coraggio e speranza per il futuro. Federico Mastroianni fa parte del settore giovanile rossonero, giocatore degli Esordienti Under 11, ed è la voce di tutti noi, in particolare di tutti quei ragazzi che non vedono l’ora di tornare a vivere e giocare come prima: “Italia, nessun virus potrà mai sconfiggerti. Ti stringo forte e ti dico che non sei sola. Insieme, ce la faremo!”.

