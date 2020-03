Inzaghi su Atene: “Non so se ho festeggiato abbastanza, è stato un sogno” | VIDEO

VIDEO MILAN – Filippo Inzaghi ha sempre ribadito che la finale di Champions League vinta ad Atene contro il Liverpool è la sua partita più bella giocata da calciatore. L’ex bomber del Milan non si stanca mai di raccontare quella notte e l’ha fatto anche con ‘La Gazzetta dello Sport’ su Instagram. ‘Superpippo’ ha svelato anche qualche retroscena: un gelato mangiato alle 3 di notte, la sensazione di non aver festeggiato abbastanza e il non aver dormito per 10 notti consecutive. Ecco il video.

