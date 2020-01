VIDEO FIORENTINA – Al minuto 65′ di Fiorentina-Genoa, Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il campo per un improvviso malore. A fine partita il suo allenatore, Beppe Iachini, non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni del talento classe 1997. Ecco le sue parole.

