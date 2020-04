Difesa Milan, giovane e affidabile: il focus | VIDEO

NEWS MILAN – La difesa Milan ha tanto di cui lavorare, sotto molti aspetti. Però ha dalla propria la carta d’identità. L’intero reparto difensivo è giovanissimo e con enorme potenziale. Qualunque sarà la direzione sportiva dei rossoneri la prossima stagione, con Maldini-Massara, o Ralf Rangnick o altri ancora, dovrà tenere presente questa situazione.

Lo stesso vale per gli allenatori che seguiranno. Stefano Pioli li conosce bene, e conosce anche gli errori da correggere. Ma se dovesse arrivare un altro allenatore, non potrà sottovalutare tali aspetti. Dal portiere, a difensori centrali e terzini, la difesa Milan (video in alto) è “a posto così”, più o meno. Intanto ci si pone una domanda circa il futuro di Zlatan Ibrahimovic: ecco 5 possibili scenari >>>