Verona-Milan, le dieci curiosità sul match del Bentegodi | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato dieci curiosità su Verona-Milan, partita che si giocherà questa sera al Bentegodi

Penultima trasferta dell'anno per il Milan, impegnato domenica sera al Bentegodi di Verona contro l'Hellas. Una sfida delicata, sia per la qualità dell'avversario che per il momento cruciale in cui arriva. In campo alle 20.45, i rossoneri vogliono vincere per continuare il periodo positivo e giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di vittoria del campionato. Ecco alcune curiosità statistiche legate alla nostra 36ª giornata

SCONTRI DIRETTI

1- Questa sarà la sesta gara in Serie A tra Verona e Milan giocata a maggio, per i rossoneri tre vittorie e un pareggio.

2- I rossoneri sono imbattuti da undici match di Serie A contro formazioni venete (proprio dallo 0-3 contro il Verona del dicembre 2017), grazie a nove successi e due pareggi. E non perdono da sei partite di Serie A contro il Verona (4V, 2N).

PRECEDENTI IN CASA DEL VERONA

3- Il Milan potrebbe tenere la porta inviolata per tre trasferte di fila contro il Verona in Serie A per la prima volta nella competizione, dopo le vittorie per 1-0 del 15 settembre 2019 e per 2-0 il 7 marzo 2021.

STATISTICHE GENERALI

4- Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto gare) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale.

5- Il Milan è la squadra che finora ha gestito meglio i vantaggi in questa Serie A: i rossoneri hanno vinto l'85% delle gare in cui si è portato in vantaggio (23/27), la percentuale più alta nel torneo in corso.

6- Milan (340) e Verona (308) sono due delle quattro squadre che in questo campionato hanno effettuato più recuperi offensivi (tra di loro si trovano Atalanta e Genoa).

STATO DI FORMA

7- Il Milan è la squadra che ha perso meno trasferte in questo campionato: solo una, 3-4 contro la Fiorentina lo scorso 20 novembre (completano 12 successi e quattro pareggi).

FOCUS GIOCATORI

8- Rafael Leão è il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei in corso dopo Allan Saint-Maximin, Adama Traoré e Kylian Mbappé (ma tra questi è il più giovane). L'attaccante del Milan non trova il gol in trasferta in campionato da ottobre contro il Bologna, visto che gli ultimi sei gol segnati in Serie A sono arrivati in casa.

9- Tra i portieri con almeno otto presenze in stagione, Mike Maignan è quello con la miglior percentuale di parate nei maggiori cinque campionati europei (78.7%).

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha vinto sei delle undici sfide da allenatore in Serie A contro il Verona, completano tre pareggi e due sconfitte (arrivate sulle panchine di Bologna e Fiorentina).

