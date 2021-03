Verona-Milan, continua il bilancio positivo in trasferta dei rossoneri

Verona-Milan: continua la striscia positiva dei rossoneri in trasferta

Il Milan, con la vittoria esterna sul campo del Bentegodi contro l’Hellas per 0-2 grazie alle reti di Krunic e Dalot, ha raggiunto un nuovo record. Infatti i rossoneri hanno conquistato in tredici partite giocate in trasferta, undici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per un totale di 34 punti. Nessun’altra squadra di Serie A ha fatto meglio dei ragazzi di Pioli in campionato. Sicuramente un trend che fa sorridere i tifosi milanisti ma che vorrebbero vedere invertire la marcia anche riguardo le partite casalinghe. Intanto Stefano Pioli ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona.