Venezia-Milan, Zanetti: “Il Milan può dare tre o quattro gol a tutti” | News

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha speso delle parole nei confronti del Milan al termine del match perso contro i rossoneri

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Venezia-Milan, gara vinta dai rossoneri per 3-0, Paolo Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore dei lagunari: "Abbiamo incontrato una squadra che in questo momento può dare tre o quattro gol a tutti. Mi dispiace che abbiamo preso ancora gol dopo pochi minuti, ma stavolta non siamo riusciti a recuperarla". Milan, le top news di oggi: Theo, rinnovo vicino. Kessié prolunga?