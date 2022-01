Venezia-Milan, Pioli: “Partita diventata facile per meriti nostri”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato su DAZN al termine di Venezia-Milan, partita del 21° turno della Serie A 2021-2022.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi aspetto questo tipo di prestazioni, so le qualità e le nostre caratteristiche. Soprattutto l'atteggiamento. Dovevamo approcciare bene e non era facile e scontato. Abbiamo giocato solo due giorni fa, hanno dimostrato maturità e vinto una partita che poi è diventata semplice per merito nostro. Credo che Theo Hernandez debba avere un obiettivo chiaro in testa. Ha la qualità e il talento per essere il migliore al mondo. Non deve accontentarsi e lo sta facendo con determinazione. Le ultime due partite sono eccezionali per apporto davanti e dietro. Lui davvero può diventare un top. È già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato accontentarsi e deve continuare così. Per Rafael Leao vale lo stesso discorso. Deve credere ancora di più e lavorare ancora meglio per diventare un giocatore di livello mondiale. Può migliorare tanto, ma è già più lucido ed è più dentro la partita. Prima nelle palle inattive contro non aveva l'attenzione e il senso di responsabilità che ci deve essere, ci dava solo centimetri. Fa parte di un processo di crescita di un ragazzo giovane, ha solo 21 anni. Devi essere ambizioso. Oggi il rigorista era Theo Hernandez ed era giusto tirasse lui. Poi in campo le situazioni si sviluppano diversamente, a volte i compagni se la sentono, ma era lui. Ha calciato benissimo e bene avere più possibilità. Non sapevo fosse la mia 400esima panchina in Serie A, sono tante e si vede. Soddisfazione per averle raggiunte, soprattutto con questo club che mi sta dando tanto supporto e sostegno. Sono sicuro di aver trovato un ambiente ideale per lavorare al meglio.