Venezia-Milan, Pioli: “Grande merito alla squadra per l’approccio”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla gara del Milan: "Sicuramente grande merito della squadra che ha approcciato molto bene alla partita. Siamo più consapevoli di questa situazione. Sappiamo come una partita possa cambiare in meglio andando in vantaggio anziché subire un gol. Siamo stati bravi a farla diventare semplice. Siamo stati squadra dall'inizio alla fine".

Sulla prestazione corale dei rossoneri: "Abbiamo giocato con continuità per 95', superando momenti delicati, lavorando tanto e tutti insieme. Questa è la cosa più importante. Non dimenticando le nostre idee ed i nostri concetti di gioco. Provando sempre ad essere pericolosi e ad attaccare. E quando non si ha palla, correre come matti per recuperarli".

Sul fatto di non aver preso rete: "Se non si subiscono gol è perché tutta la squadra lavora con concentrazione, attenzione ed abnegazione. Poi normale che se giochi così i difensori sono più protetti. Bisogna continuare a lavorare così, in fase di non possesso palla". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>