Venezia-Milan 0-3, Pioli: “Theo più attento e maturo. Sul giallo di Tonali…”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato su 'Sky Sport' al termine di Venezia-Milan, partita del 21° turno della Serie A 2021-2022

Se i tifosi devono essere contenti per la classifica: "Secondo me si. La classifica è condizionata, ma siamo orgogliosi per come la squadra gioca e per lo spirito che ci mette. Il loro sostegno e il loro appoggio lo testimonia. Dispiacer non averli per le prossime partite, ma questo è il momento".