Udinese, sei giocatori diffidati nel match contro il Milan | Serie A News

Questa sera alle 20.45 il Milan sarà ospite dell'Udinese alla Dacia Arena per quella che sarà la partita valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Dando un'occhiata ai diffidati di questo incontro, sono ben sei i calciatori della squadra di Sottil a rischio squalifica. Si tratta di Becao, Lovric, Pereyra, Perez, Udogie e Walace, mentre tra i rossoneri sono solamente tre i calciatori diffidati, ovvero Calabria, Kjaer e Rebic. Questi, però, non dovrebbero giocare dal primo minuto. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"