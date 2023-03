Udinese-Milan, il preview della partita di ‘acmilan.com’

Udinese-Milan: rossoneri in campo a Udine alle 20.45 per ritrovare la vittoria in Serie A dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - Dopo due partite senza vittoria (Fiorentina e Salernitana), il Milan scende in campo a Udine per ritrovare il successo in campionato e per chiudere nel modo migliore il mese di marzo, prima della sosta per le nazionali. La Dacia Arena è storicamente un campo insidioso e l'Udinese un'avversaria ostica da affrontare, ma i rossoneri hanno grandi motivazioni da mettere in campo. A poche ore dal fischio d'inizio, ecco tutte le principali informazioni sulla sfida con i friulani.

QUI MILANELLO

I rossoneri si presentano al cospetto della squadra di Sottil con tre assenze importanti a cui far fronte: non ci saranno Olivier Giroud, squalificato, Junior Messias e Theo Hernández. Il resto della squadra è invece a disposizione di Mister Pioli e la volontà comune è quella di reagire dopo il pareggio casalingo di lunedì contro la Salernitana. I rossoneri occupano attualmente la quarta posizione con 48 punti, a ruota di Inter e Lazio e con una lunghezza di margine sulla Roma. Una vittoria prima della sosta sarebbe vitale, per la classifica ma anche per l'umore e la fiducia. Ballottaggio a tre per sostituire Oli in attacco: Ibra, Ante e Divock si contendono una maglia. In assenza di Messias, invece, saranno Saelemaekers e Calabria a giocarsi un posto sulla fascia destra. Due i diffidati: Ante Rebić e Simon Kjær.

Così Pioli in conferenza stampa alla vigilia: "Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, tecnica, molto diretta e che gioca velocemente sugli attaccanti. L'Udinese è costruita con caratteristiche predominanti ma noi cercheremo di sviluppare il nostro gioco. La partita è da affrontare con attenzione e determinazione, veniamo da una sconfitta e un pareggio e ci aspetta un impegno importante".

QUI UDINESE

Sottil, come Pioli, sarà privo dei due infortunati Deulofeu ed Ebosse. I friulani con il successo esterno contro l'Empoli hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava da 6 gare, dallo 0-1 con la Sampdoria del 22 gennaio. Dopo la brillante serie di sei successi consecutivi tra fine agosto e i primi di ottobre, l'Udinese ha ottenuto solo due volte il bottino pieno nelle successive 18 partite, e come detto entrambe le volte lontano dalla Dacia Arena. Una gioia casalinga manca dal 3-1 sull'Inter del 18 settembre. Un lungo digiuno che la formazione bianconera, squadra molto fisica e tignosa, spera di interrompere proprio contro i rossoneri. Il collaudato 3-5-2 dei friulani vedrà in attacco il duo Beto-Success, e sugli esterni la rapida e pericolosa coppia Udogie-Ehizibue.

L'allenatore bianconero Sottil è intervenuto in conferenza stampa: "Il Milan è una corazzata, una squadra che fa dell'organizzazione una forza ma anche nell'individualità hanno giocatori che in qualunque momento possono tirare fuori la giocata dal cilindro, contando anche i giocatori che possono entrare a partita in corso. Noi abbiamo la determinazione e la voglia di fare la nostra gara".

DOVE GUARDARE UDINESE-MILAN

La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN e Sky, a partire dalle 20.45. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio della Dacia Arena. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Udinese-Milan in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

L'esperto Daniele Doveri sarà l'arbitro della sfida in terra friulana: il toscano, nativo di Volterra, si appresta a dirigere la sua partita numero 205 in Serie A. 20 i precedenti con l'Udinese (4V, 8N, 8P), 26 invece con i rossoneri (15V, 7N, 4P). L'ultimo incrocio tra Doveri e il Milan è indelebile perché fu Sassuolo-Milan 0-3 del 22 maggio 2022, il giorno della conquista del 19° Scudetto.

Da venerdì a domenica, tre giorni di calcio: la 27ª giornata di Serie A è iniziata ieri con due sfide, Sassuolo-Spezia 1-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Altre tre partite in programma oggi, sabato 18 marzo: Monza-Cremonese alle 15.00, Salernitana-Bologna alle 18.00 e Udinese-Milan alle 20.45. Nel programma di domenica, invece, cinque incontri: Sampdoria-Hellas Verona alle 12.30, Fiorentina-Lecce e Torino-Napoli alle 15.00; il derby Lazio-Roma alle 18.00 e chiusura con Inter-Juventus alle 20.45.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 71; Inter 50; Lazio 49; Milan 48; Roma 47; Atalanta* 45; Juventus 38, Torino 37; Bologna e Sassuolo* 36; Udinese 35; Fiorentina 34; Monza 33; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Hellas Verona 17; Sampdoria, Cremonese 12. (* = una partita in più). Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!