Udinese-Milan, Marino: “Prima pensiamo alla salvezza, siamo una medio-piccola”

Udinese-Milan: le dichiarazioni pre-partita di Marino

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Pierpaolo Marino, dirigente bianconero, ha parlato a ‘DAZN‘ a pochi minuti dal ‘lunch match‘ della ‘Dacia Arena‘, Udinese-Milan. Queste le dichiarazioni di Marino:

“Avendo grandi qualità e individualità, dobbiamo avere la mentalità delle medio-piccole. Prima cerchiamo i 40 punti della salvezza, poi vediamo dove possiamo arrivare. Noi abbiamo ottima squadra, con grandi qualità. Gotti stabile in panchina? Non ho visto se sta seduto o in piedi, ma avrà una buona visuale”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-MILAN >>>