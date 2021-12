Udinese-Milan, arbitra Fourneau: i precedenti con le squadre / Serie A News

Francesco Fourneau sarà l'arbitro di Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti con le due squadre

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Sarà Francesco Fourneau l'arbitro della sfida di questa sera, in programma alle 20:45 alla 'Dacia Arena'. Come sottolinea 'Opta' il direttore di gara ha fischiato in 19 partite dirette in Serie A, e conta un precedente sia con i bianconeri che con i rossoneri, risalente in entrambi i casi alla stagione 2020/21 (Fiorentina-Udinese 3-2 e Milan-Parma 2-2). Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming