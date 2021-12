Udinese-Milan 1-0 al 45′: Beto sfrutta un errore, rossoneri sotto

È terminato il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

È terminato il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022. Finora non è arrivata la risposta che ci si aspettava dopo l'eliminazione dalla Champions League. I rossoneri giocano un primo tempo decisamente al di sotto delle aspettative e si mostrano imprecisi e poco vogliosi. Il gol dei padroni di casa arriva, come successo contro il Liverpool, da un errore della squadra di Pioli. Tiemoué Bakayoko perde una palla sanguinosa in mezzo al campo che permette il contropiede di uno scatenato e fortunato Beto, che mette dentro dopo un rimpallo favorevole. Il Milan si sveglia soltanto nel finale, con l'occasione di Brahim Diaz e il gol annullato per fuorigioco a Theo Hernandez. Due lampi che possono dare coraggio in vista della ripresa. Continua a seguire con noi il live testuale di Udinese-Milan