Torino-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera il Milan sarà ospite del Torino: ecco come potrebbe schierare sul prato del 'Grande Torino' i suoi uomini Stefano Pioli

Il Milan non può più sbagliare. Domani sera i ragazzi di Stefano Pioli saranno attesi dal Torino di Ivan Juric allo Stadio 'Olimpico Grande Torino'. La partita sarà valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. Sarà una gara di fondamentale importanza per i rossoneri che vorranno ottenere un successo per mantenere ancora la prima posizione in classifica. Ecco, dunque come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli.