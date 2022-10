Torino-Milan, Origi: “Mi sento sempre meglio: spero di aiutare la squadra”

Divock Origi, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Siamo preparati, sarà una bella sfida. Spero di poter contribuire ancora una volta per la squadra, con un gol o con un assist. Il mister decide quando farmi giocare, mi sento sempre meglio e quindi sono fiducioso di poter fare del mio meglio in campo. Sarà una bella sfida, il Torino si difende bene: dovremo dare tutto sul campo per portare via i tre punti". Ecco come e dove guardare Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>