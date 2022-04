Torino-Milan, nove curiosità sulla partita di questa sera | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato nove curiosità sulla partita di questa sera contro il Torino di Juric

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Dopo lo sfortunato pari contro il Bologna, il Milan si rituffa in campionato e lo fa con una trasferta impegnativa e insidiosa, quella sul campo del Torino. La sfida della 32ª giornata è un altro crocevia importante in una classifica sempre più compressa tra le prime tre squadre, quelle posizionate meglio nella corsa Scudetto. L'ultimo precedente in trasferta tra le due squadre evoca dolci ricordi, ma questa sera la musica sarà diversa e serviranno massima attenzione e applicazione. Ecco alcune curiosità e statistiche di avvicinamento alla partita delle 20.45:

SCONTRI DIRETTI

1- 152º confronto in Serie A tra Torino e Milan, con i rossoneri avanti nel bilancio grazie a 63 successi a 33 (55 i pareggi). Tendenza differente in casa granata, con 22 vittorie a 18 dei padroni di casa, e 35 partite terminate in parità; nonostante ciò, i rossoneri potrebbero aggiudicarsi due sfide di fila di campionato in casa del Torino per la prima volta dal 2008.

2- Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide di campionato tra le due squadre con un punteggio complessivo di 11-0: l'ultima volta in cui i rossoneri si sono aggiudicati cinque sfide consecutive contro il Torino risale al 1952. È dal 1985, inoltre, che il Milan non vince cinque sfide consecutive, mantenendo la porta inviolata, contro un singolo avversario in Serie A: ai tempi si trattò del Bari, in una striscia nata nel 1964.

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha perso solo una trasferta finora (4-3 a Firenze lo scorso 20 novembre): nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio in questa stagione.

STATISTICHE GENERALI

4- Se da una parte il Milan è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti nella Serie A in corso (1253), dall'altra il Torino è quella che è rimasta sopra nel punteggio per più tempo contando le partite interne (736 minuti).

FOCUS GIOCATORI

5- Tra i portieri di questo campionato con almeno 25 presenze, Mike Maignan è quello con la più alta percentuale di parate (77.9%), mentre Vanja Milinković-Savić quello con la più bassa (61.6%).

6- La prossima sarà la 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Ismaël Bennacer. Dal suo arrivo in rossonero nel 2019/20, l'algerino è stato il giocatore di movimento del Milan che ha registrato in media più palloni recuperati a partita (6.6).

7- Le ultime sei reti di Ante Rebić in Serie A sono arrivate in trasferta, cinque delle quali proprio a Torino (di cui 2 contro la Juventus). Quella granata è la vittima preferita dall'attaccante croato nella competizione (5 reti) e l'unica formazione contro cui il croato ha realizzato una tripletta, nell'ultimo precedente all'Olimpico Grande Torino tra le due squadre.

8- Franck Kessie ha preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, grazie a due centri e un assist. Tutti i tre gol segnati in carriera dall'ivoriano ai granata sono arrivati su calcio di rigore.

FOCUS ALLENATORI

9- Stefano Pioli ha vinto 10 delle 18 sfide da allenatore in Serie A contro il Torino (6N, 2P). Solamente contro il Cagliari (12) l'allenatore rossonero ha ottenuto più successi nella competizione. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

