Torino-Milan, i convocati di Juric: spiccano quattro assenze / News

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Milan, valida per la 12^ giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro. Il croato dovrà fare a meno di Etrit Berisha, Emirhan Ilkhan, Toni Sanabria e Ola Aina. Ecco l'elenco completo.