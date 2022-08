Atalanta-Milan, Tonali: “Dobbiamo capire che è un altro campionato”

Sulla partita Tonali dice:"Credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. Siamo voluti rientra prima per risentire l'odore di Milanello e di calcio. Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte; guardare solo noi e il Milan. Dopo che si vince uno scudetto si torna sulle ali dell'entusiasmo. Non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata".