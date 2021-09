Spezia-Milan, sfida tra i pali: Zoet vs Maignan | Serie A News

Jeroen Zoet e Mike Maignan difenderanno le porte, rispettivamente, di Spezia e Milan: la gara è in programma domani pomeriggio alle 15

Due estremi difensori di elevata esperienza e abituati a essere molto coinvolti nella costruzione del gioco delle rispettive squadre: la sfida tra i due numeri 1 è indubbiamente una delle più interessanti che andranno in scena al Picco. L'olandese ex PSV è anche, a oggi, l'unico portiere in Serie A ad avere parato un calcio di rigore, e se consideriamo anche le coppe europee il francese è il solo ad aggiungersi in lista. In una partita tra due squadre che privilegiano la costruzione dal basso, le capacità di palleggio di Zoet e Maignan potrebbero fare la differenza. 13 gol subito dall'olandese, che ha una percentuale di parate pari all'62%, 2 soltanto quelle incassate da Mike, che in quanto a tiri froteggiati è all'88% di respinte.