Spezia-Milan, Pioli: “Mancato ritmo e qualità. Sull’Inter…”

Sulla partita : "Delusione sicuramente, un primo tempo buono, nel secondo abbiamo fatto meno, abbiamo ancora subito il gol su palla inattiva. Non volevamo questo risultato, dobbiamo fare meglio martedì".

Sul confronto con la Curva : "Molti vicini e molto positivi per la partita di martedì uno stimolo per prepararla al meglio. La partita più importante dell'anno, dobbiamo battere l'Inter e giocare una grande partita, possiamo farlo".

Su come stanno Messias e Krunic: "Non sono venuti perché non potevano giocare oggi. Vedremo se saranno della partita".