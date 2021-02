Spezia-Milan, 0-0 al 45′: rossoneri in difficoltà, nemmeno un tiro in porta

Spezia-Milan, il riassunto dei primi 45 minuti

Terminato da pochi minuti il primo tempo di Spezia-Milan allo stadio ‘Picco’: vediamo come è andata la gara nei primi 45 minuti. Un approccio alla gara non positivo per la squadra di Pioli che non parte benissimo e lo Spezia ne approfitta prendendo in mano il pallino del gioco. Prima frazione in cui il Milan non riesce mai ad essere pericoloso davanti alla porta di Provedel (e questa è una notizia) e non conclude nemmeno un tiro nello specchio avversario. Spezia, invece, molto pericoloso con l’uomo ex Riccardo Saponara che costringe al miracolo Gigio Donnarumma.

QUI LE PAROLE DI MASSARA NEL PRE PARTITA>>>