Serie A: vittorie per Parma e Verona, pareggio tra Sampdoria e Sassuolo

SERIE A – Tre le gare disputate nel pomeriggio di Serie A, dopo il pareggio 1-1 tra Inter e Cagliari delle 12.30. Il Verona ha battuto 3-0 il Lecce al termine di una gara senza storia dall’inizio alla fine. Per gli scaligeri a segno Dawidowicz, Pessina e Pazzini su rigore. Il Parma si sbarazza dell’Udinese 2-0 grazie alle reti Gagliolo e Kulusevski che sfrutta un brutto errore di Musso. A Marassi, invece, la Sampdoria non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo, che era rimasto in 10 al 25′ causa cartellino rosso a Peluso. Tra poco in campo Roma e Lazio per il derby della Capitale.

