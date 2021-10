Serie A, scambi e plusvalenze: la Procura Federale studia 62 affari sospetti

62 i trasferimenti sospetti che la Procura Federale sta esaminando in Serie A. Coinvolte Napoli e Juventus. Per ora non aperti procedimenti.

Sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob, la Covisoc ha inviato al Procuratore e, per conoscenza, anche a Gabriele Gravina, un dettagliato resoconto su 62 trasferimenti invitandolo ad approfondire la questione. Per l'organo di vigilanza, infatti, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle società coinvolte. Per esempio, il Napoli è citato per l'affare Victor Osimhen, che ufficialmente è costato 80 milioni, ma 20 milioni sono stati di 4 calciatori. Due di questi sono in Serie D, uno in Serie C e un altro è rimasto in Francia senza mai giocare. Poi la Juventus, che addirittura è coinvolta per 42 dei 62 trasferimenti. Sono ben 21 i calciatori scambiati per complessivi 90 milioni di euro. I soldi che si sono realmente mossi però sono solo 3 milioni.