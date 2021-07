Serie A, Motta si presenta allo Spezia: “Posto giusto al momento giusto”

La Serie A sta per ripartire e lo Spezia ha scelto Motta come allenatore e oggi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Manca ormai molto poco all'inizio della prossima Serie A, che sarà presentata col calendario il 14 luglio, e oggi anche lo Spezia ha presentato il proprio allenatore in conferenza stampa. Si tratta di Thiago Motta, che dalle prime dichiarazioni sembra molto sicuro di sé e voglioso di far bene. Ecco cosa ha detto: "Spezia è il posto giusto nel momento giusto. Io volevo tornare ad allenare, non per forza in Italia. Pecini mi ha convinto subito. Italiano qui ha fatto un grandissimo lavoro, adesso è in un'altra squadra e gli auguro il meglio. Non sarà lo Spezia di Thiago Motta, ma di tutti. Questa è una bella sfida, una grandissima opportunità. Cercherò di fare il mio lavoro al meglio possibile affinché ciascuno mostri il proprio potenziale. La nostra priorità è di alzare il livello. L'obiettivo è di giocare un gioco collettivo nel rispetto della tradizione del club. Prendo questa sfida con grande responsabilità. Vogliamo migliorare ogni giorno, vedremo strada facendo. Abbiamo parlato e condiviso le necessità della squadra. Siamo d’accordo e vogliamo migliorare il livello del gruppo. Proveremo a tenere i migliori con noi, vedremo alla fine del mercato cosa accadrà. Pinamonti può diventare un grande giocatore, ma per strategia di mercato non facciamo nomi. Sappiamo quello che va fatto e speriamo di farlo". Intanto ecco le top news di oggi per il mercato rossonero >>>