Serie A, ecco il minutaggio concesso dai club ai calciatori italiani | News

Tante squadre di Serie A puntano su calciatori stranieri piuttosto che italiani: ecco il minutaggio concesso agli azzurri dai club

L' Italia di Roberto Mancini , come ben si sa, non si è qualificata ai Mondiali che verranno disputati in Qatar tra novembre e dicembre. Dietro questo fallimento potrebbero esserci numerosi motivi. Tra questi, forse, c'è anche un problema di selezione dei calciatori stessi. Sono pochi, infatti, gli italiani presenti in Serie A , con il C.T. Mancini che, in questo senso, potrebbe non aver avuto vasta scelta e ha puntato sul gruppo vincente degli Europei. 'Calciatori brutti' ha riportato una classifica del minutaggio concesso ai calciatori italiani da parte dei club del nostro campionato.

Come si può ben notare nell'immagine sotto, al primo posto di questa speciale classifica c'è l'Empoli con un 63.1%, mentre in seconda e in terza posizione ci sono, rispettivamente Cagliari (60.2%) e Genoa (54.1%). Un dato che può far impressione è quello relativo alle sette squadre che occupano i primi sette posti nella classifica del campionato di Serie A. Come si può notare nella graduatoria qui sotto Milan, Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Lazio sono sotto al 34%. Tra queste, proprio il club rossonero è quello ad aver concesso meno minuti ai suoi calciatori italiani. Sarà stato questo uno dei motivi per cui l'Italia non sia riuscita a prenotare un volo per il Qatar? Milan, le top news di oggi: esclusiva Le Gardien, infortunio Florenzi.