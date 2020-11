Serie A: Milan-Fiorentina, le 10 curiosità della partita

Milan-Fiorentina, le 10 curiosità del match

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Ecco tutti i numeri e tutte le principali statistiche di Milan-Fiorentina, match in programma oggi alle ore 15.00 (in esclusiva su DAZN).

Affrontare a San Siro la Fiorentina non sarà facile per i rossoneri, che si avvicinano però a questa delicata sfida con tante motivazioni. Mantenere la vetta della classifica, proseguire nella lunga striscia positiva in Serie A ma anche cancellare le due sconfitte casalinghe consecutive con i viola. In attesa del fischio d’inizio, previsto per le 15.00, ecco alcune statistiche interessanti sulla partita odierna.

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 160 i precedenti tra le due squadre nel massimo campionato: il Milan ha vinto 72 partite di Serie A contro la Fiorentina (44N, 44P), solamente la Juventus ha fatto meglio contro la Viola (78 successi).

2- La Fiorentina è, inoltre, la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A (248).

3- Il 31 maggio 2009 Paolo Maldini ha disputato l’ultima partita della sua carriera: Fiorentina-Milan (0-2) nella quale raggiunse le 902 partite ufficiali con il Milan, record per un giocatore nella storia del club.

SEGUI MILAN-FIORENTINA LIVE ED IN ESCLUSIVA SU DAZN. ATTIVA ORA

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

4- Il Milan ha vinto 47 delle 80 partite interne contro la Fiorentina in Serie A, contro nessun’altra formazione ha fatto meglio in match casalinghi (al pari della Roma).

STATO DI FORMA

5- Questa è solo la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui il Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime otto gare stagionali di Serie A: la precedente nel 2003/04, quando poi vinse lo Scudetto.

6- Il Milan va a segno da 28 match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato il gol in 29 partite di fila: tra il dicembre 1972 e il dicembre 1973.

STATISTICHE GENERALI

7- Il Milan ha guadagnato 20 punti in questo campionato, mentre nelle prime otto gare della scorsa Serie A ne aveva conquistati 10: la differenza di 10 punti è la migliore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni.

FOCUS GIOCATORI

8- Nel 2020 il Milan ha giocato cinque partite di Serie A senza Zlatan Ibrahimović, rimanendo imbattuto: quattro vittorie e un pareggio – senza di lui in campo la percentuale di vittorie dei rossoneri sale dal 62.5% all’80%.

9- La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoğlu in Serie A (3 gol); più in generale la squadra viola è quella contro cui il fantasista turco ha preso parte a più reti in carriera tra Serie A e Bundesliga (6).

10- Dall’inizio della scorsa stagione (2019/20), solo due difensori hanno segnato almeno 5 gol e fornito almeno cinque assist in Serie A: Theo Hernández (7 reti + 5 assist) e Robin Gosens.

DOVE VEDERE IL MATCH IN STREAMING E IN TV>>>