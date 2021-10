Serie A, la novità di DAZN: arriva la risoluzione in Full HD. Ecco la data

Novità importante che riguarda la piattaforma digitale DAZN. Gli spettatori potranno vedere la Serie A in Full HD. Ecco da quando

La concessione dei diritti tv della Serie A a DAZN per tutte le partite di Serie A hanno fatto molto discutere. La nota piattaforma digitale, infatti, ha spesso indispettito i tifosi italiani, che hanno riscontrato non pochi problemi di visione in questo avvio di stagione. Non solo cattive notizie, però. Come annunciato dall'amministratore delegato di DAZN Veronica Diquattro, verrà introdotta la modalità di risoluzione in Full HD . Ma da quando? Ecco le sei dichiarazioni rilasciate ai microfoni de 'La Stampa'.

"Dal 20 novembre avremo il Full HD, con particolare attenzione per le smart tv, i grandi schermi dove c'è più bisogno di alzare la qualità. Servono tempo e investimenti, che noi stiamo mettendo a disposizione del Paese, non solo dei nostri clienti. Abbiamo distribuito sul territorio italiano circa 42 Dazn Edge, le cache che gestiscono il traffico di Dazn, per un investimento di 3 milioni a stagione. Poi c'è il lavoro sulle cinque global Cdn, quello con le telco e con il nostro partner Tim per l'implementazione del multicast. Sono 10 milioni investiti nelle infrastrutture, un patrimonio per il Paese e non solo per noi".