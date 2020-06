Serie A, Juventus-Lecce 4-0: bianconeri a +7 dalla Lazio

ULTIME NEWS – Così come successo al Milan quattro giorni fa, la Juventus rifila 4 gol al malcapitato Lecce. Dopo l’espulsione di Lucioni nel primo tempo, i bianconeri dilagano nella ripresa grazie ai gol di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Matthijs De Ligt. In attesa della Lazio, dunque, la Juventus prova lo scatto verso lo scudetto, portandosi a +7 in classifica.

