Serie A, Giudice Sportivo: Milan, squalificato il team manager Romeo

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso le sentenze relative alla 20° giornata del campionato italiano. Squalificato per una giornata Andrea Romeo, team manager del Milan, espulso contro la Roma. Entra in diffida Theo Hernandez, che dunque, al prossimo cartellino giallo, salterà la partita successiva. Intanto in casa Milan si avvicina un rinnovo molto importante.