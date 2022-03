Serie A, controsenso totale: si chiedono più slot per extracomunitari

Si invoca che in Serie A giochino più italiani dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2022, ma si richiedono cose opposte

Una delle sconfitte più umilianti della storia per l'Italia e subito, come sempre, si parla di rivoluzionare la Serie A e tutto il sistema calcio italiano. Gli azzurri non parteciperanno ai Mondiali 2022, per la seconda volta consecutiva non saranno alla competizione mondiale. Un disastro calcistico. La soluzione, secondo molti e anche secondo i vertici del calcio italiano, sarebbe far giocare più giovani italiani. Eppure, come riferisce la Repubblica, ci si muove in modo assolutamente contrario.